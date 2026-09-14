Силы ПВО уничтожили 173 украинских беспилотника за день

По информации военного ведомства, отражение воздушных атак осуществлялось в период с восьми утра до 20:00 по московскому времени. БПЛА противника ликвидировались над акваторией Черного моря и над территориями 10 российских регионов.

Системы ПВО успешно отразили налеты в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областей. Также беспилотники были сбиты в небе над Краснодарским краем и Республикой Крым.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 14 сентября дежурные силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 399 украинских БПЛА самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

