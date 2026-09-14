Силы ПВО уничтожили 173 украинских беспилотника за день
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Очередную сводку о сбитых дронах ВСУ опубликовало Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, отражение воздушных атак осуществлялось в период с восьми утра до 20:00 по московскому времени. БПЛА противника ликвидировались над акваторией Черного моря и над территориями 10 российских регионов.
Системы ПВО успешно отразили налеты в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областей. Также беспилотники были сбиты в небе над Краснодарским краем и Республикой Крым.
Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 14 сентября дежурные силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 399 украинских БПЛА самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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