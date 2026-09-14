В Госдуме назвали цели военных учений России в Средней Азии

В Казахстане началась активная фаза совместных учений «Рубеж-2026», направленных на обеспечение безопасности России и ее союзников в случае агрессии извне. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам парламентария, маневры призваны гарантировать защиту стран-союзников от любых недружественных государств. Депутат отметил, что конкретные задачи прописываются в закрытых боевых приказах, но общий смысл учений очевиден с учетом принципа «тумана войны».