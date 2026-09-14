В Госдуме назвали цели военных учений России в Средней Азии
В Казахстане началась активная фаза совместных учений «Рубеж-2026», направленных на обеспечение безопасности России и ее союзников в случае агрессии извне. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По словам парламентария, маневры призваны гарантировать защиту стран-союзников от любых недружественных государств. Депутат отметил, что конкретные задачи прописываются в закрытых боевых приказах, но общий смысл учений очевиден с учетом принципа «тумана войны».
Колесник подчеркнул, что страны Запада регулярно проводят учения у российских границ, в том числе рядом с Калининградской областью. По его словам, Россия готова противостоять угрозам на любом направлении и спроецировать свою защиту на все приграничные регионы и государства ОДКБ.
Активная фаза маневров «Рубеж-2026» проходит в Казахстане и завершится 18 сентября. На полигонах собрались военные из РФ, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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