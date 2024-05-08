Белоусов: Россия обгонит Японию по росту ВВП к 2030 году

При этом, по его словам, в МВФ «занижают» значения российского ВВП по политическим причинам.

Президент Владимир Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП к 2030 году, следует из указа главы государства. Отмечается, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности, а также при низком уровне безработицы.

Глава государства назначил ответственным за достижение этого показателя исполняющего обязанности премьер-министра Михаила Мишустина. Первый доклад об исполнении плана назначен на 31 марта 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

