Командир сообщил, какие изменения ждут Минобороны после прихода Белоусова

По его словам, в военном ведомстве пройдут реформы в составе вооруженных сил и расширение нескольких систем. Эксперт указал, что «Белоусов умеет считать деньги и ресурсы». Он не исключил, что изменится снабжение российской армии и в составе ВС РФ появится новый отдельный вид войск — АБПЛА.

Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова на пост министра обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

