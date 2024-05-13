Командир сообщил, какие изменения ждут Минобороны после прихода Белоусова
После назначения на пост главы Минобороны России Андрея Белоусова произойдут значительные перемены, сообщает Ura.ru со ссылкой на ополченеца ДНР первой волны, стоявшего у истоков создания республики, старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке Александра Матюшина.
По его словам, в военном ведомстве пройдут реформы в составе вооруженных сил и расширение нескольких систем. Эксперт указал, что «Белоусов умеет считать деньги и ресурсы». Он не исключил, что изменится снабжение российской армии и в составе ВС РФ появится новый отдельный вид войск — АБПЛА.
Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова на пост министра обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru