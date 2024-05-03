Шойгу: Общие потери ВСУ за 2024 год превысили 111 тысяч человек
Общие потери ВСУ с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, украинская сторона также потеряла 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Глава оборонного ведомства отметил, что ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до тысячи военнослужащих.
Шойгу добавил, что с начала года российские военные взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов России.
Накануне Минобороны России сообщило о том, что российские военные полностью освободили населенный пункт Бердычи, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru