Шойгу: Общие потери ВСУ за 2024 год превысили 111 тысяч человек

По его словам, украинская сторона также потеряла 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Глава оборонного ведомства отметил, что ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до тысячи военнослужащих.

Шойгу добавил, что с начала года российские военные взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов России.

Накануне Минобороны России сообщило о том, что российские военные полностью освободили населенный пункт Бердычи, отмечает RT.

