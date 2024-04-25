«Космическая взятка»: Раскрыты новые детали коррупционного дела экс-замминистра Иванова

ВЗЯТОЧНИК, НО НЕ ИЗМЕННИК?

В отличие от морального состояния, финансовое положение Иванова далеко не так стабильно. Суд Москвы арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова, а также его жены, светской львицы, телеведущей и создательницы дома моды «Метрополь» Светланы Захаровой, бывших жен и пятерых его детей (в том числе и приемных), сообщило агентство ТАСС. Отмечается, что суд пошел на такой шаг в целях обеспечительных мер в том случае, если Иванова признают виновным.

При этом сам Иванов по-прежнему отказывается признавать себя виновным. По словам его адвоката Дениса Балуева, сейчас обвинение крайне абстрактно, признавать что-то конкретное пока невозможно, сообщает RT.

Балуев подчеркнул, что слухи о якобы вменяемой его подзащитному госизмене не соответствует действительности — Иванову инкриминируют только получение взятки.

Призвал не спекулировать на тему якобы вменяемой Иванову госизмены и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимо дождаться решения суда и ориентироваться на официальную информацию следствия, а слухи на эту тему бездоказательны.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин постоянно поддерживает контакт с Шойгу. Однако он не стал уточнять, обсуждали ли глава государства и министр обороны дело Иванова.

ИЗ КОСМОСА В КОМОЧЕК

Тем временем сумму, которую, по версии следствия, получил экс-замминистра, оценивают как «космическую, которая заставит всех ужаснуться», пишет телеграм-канала Baza. Она и впрямь потрясает воображение — свыше миллиарда рублей, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что сюда входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.