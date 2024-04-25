«Космическая взятка»: Раскрыты новые детали коррупционного дела экс-замминистра Иванова
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов не мог помочь компаниям заключать выгодные контракты, поскольку в ведомстве действует электронная система торгов, а пугающая на первый взгляд миллиардная сумма взятки может сократиться до смехотворной, уверена защита бывшего чиновника.
Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил от занимаемой должности своего бывшего заместителя Тимура Иванова, арестованного до 23 июня и подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Сам же Иванов сейчас находится в СИЗО «Лефортово» в карантинной камере, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николая Зуева. По его словам, в камере у бывшего чиновника есть все необходимое — телевизор, холодильник, питьевая вода и постельные принадлежности. Сам Иванов оценивает своего моральное состояние как стабильное, врач подтвердил отсутствие у него хронических заболеваний, экс-замминистра предстоит сдача анализов и визит к психологу.
ВЗЯТОЧНИК, НО НЕ ИЗМЕННИК?
В отличие от морального состояния, финансовое положение Иванова далеко не так стабильно. Суд Москвы арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова, а также его жены, светской львицы, телеведущей и создательницы дома моды «Метрополь» Светланы Захаровой, бывших жен и пятерых его детей (в том числе и приемных), сообщило агентство ТАСС. Отмечается, что суд пошел на такой шаг в целях обеспечительных мер в том случае, если Иванова признают виновным.
При этом сам Иванов по-прежнему отказывается признавать себя виновным. По словам его адвоката Дениса Балуева, сейчас обвинение крайне абстрактно, признавать что-то конкретное пока невозможно, сообщает RT.
Балуев подчеркнул, что слухи о якобы вменяемой его подзащитному госизмене не соответствует действительности — Иванову инкриминируют только получение взятки.
Призвал не спекулировать на тему якобы вменяемой Иванову госизмены и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимо дождаться решения суда и ориентироваться на официальную информацию следствия, а слухи на эту тему бездоказательны.
Песков добавил, что президент России Владимир Путин постоянно поддерживает контакт с Шойгу. Однако он не стал уточнять, обсуждали ли глава государства и министр обороны дело Иванова.
ИЗ КОСМОСА В КОМОЧЕК
Тем временем сумму, которую, по версии следствия, получил экс-замминистра, оценивают как «космическую, которая заставит всех ужаснуться», пишет телеграм-канала Baza. Она и впрямь потрясает воображение — свыше миллиарда рублей, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что сюда входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.
Иванова обвиняют в том, что он за столь щедрое вознаграждение помогал по меньшей мере двум компаниям (впрочем, это число может увеличиться) получать контракты, а взамен бесплатно пользовался их услугами — ему оплачивали перелеты на море, отели, выделяли охранников, помогали решать те или иные вопросы и так далее.
Однако защита Иванова в разговоре с Telegram-каналом Baza усомнилась в том, что он мог как-то повлиять на заключение контрактов, поскольку в Минобороны действует электронная система торгов. Всегда может найтись конкурент, предложивший меньшую цену. Сумма же с девятью нулями, получение которой вменяется Иванову, взята с потолка и способна напугать любого, кто ее услышит, однако в итоге она может превратиться «в маленький комочек», уверена защита.
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