Путин утвердил структуру нового правительства

Премьер-министр России будет иметь десять заместителей, включая одного первого, следует из указа президента России Владимира Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Путин встретился с Чемезовым и Мантуровым

Полпред президента РФ в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства.

В новом правительстве не будет вице-премьера — главы Минпромторга.

Ранее президент России назначил Михаила Мишустина премьер-министром страны, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПолитикаПравительство РоссииВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры