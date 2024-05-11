Путин утвердил структуру нового правительства
11 мая 202414:17
Премьер-министр России будет иметь десять заместителей, включая одного первого, следует из указа президента России Владимира Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Полпред президента РФ в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства.
В новом правительстве не будет вице-премьера — главы Минпромторга.
Ранее президент России назначил Михаила Мишустина премьер-министром страны, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru