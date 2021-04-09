«Они трусы!» Вице-адмирал пригрозил США за отправку кораблей в Черное море

В США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель, сообщают СМИ со ссылкой на представителя Пентагона. Такое решение якобы может быть принято как знак поддержки Украины из-за обострения ситуации в Донбассе.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что это вполне может произойти, особенно при поддержке Турции. Однако сам факт появления американцев в Черном море - не повод для войны.

«Если они будут находиться в соответствии с конвенцией Монтре (документ, согласно которому определяется порядок нахождения кораблей различных государств в Черном море и на проливах - прим. НСН) в Черном море больше, чем полагается, то это все на усмотрение Турции. Турция является страной НАТО. Россия может только озвучить свое недовольство, обратить внимание на эти решения, но, я думаю, что из-за этого мы не будем объявлять войну Америке и наносить ракетные удары их кораблям. Я не знаю, как могут развиваться события, но если они хотят ввести корабли в Черное море, то надо, конечно, признавать тот факт, что они могут это сделать, и Турция как член НАТО может этому поспособствовать», - задается вопросом депутат.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов, в свою очередь, заявил «Радиоточке НСН», что если американские военные корабли войдут в акваторию Черного моря, то «очень пожалеют».

«Пускай только додумаются до этой глупости. Они пожалеют. Министр иностранных дел Лавров Сергей Лавров вчера правильно сказал, что ни одно провокационное действие Соединенных Штатов против России не будет оставлено без внимания. Нам нечего бояться того, что мы делаем, проводим учения с вооруженными силами. Пусть они трещат. Мы должны на нашей территории делать, что считаем нужным. Мы защищаем свою святыню - территорию, которая принадлежит российскому народу, и не должны позволить никому над нами глумиться, обязаны свято защищать свое», - сказал вице-адмирал.

Бывший начальник штаба Черноморского флота России также рассказал, что говорить о возможном ударе американских кораблей пока преждевременно.

«Вы забегаете очень далеко вперед. В советское время мы их вытесняли, якорями ломали им борта, и они уходили. Они же не применяли оружие даже в этом случае. Я скажу вам как военный - сколько с ними сталкивался и даже встречался с бывшим командующим шестым флотом США вице-адмиралом Джозефом Прюэром: американцы - трусы. Они нападают только на малые страны: Гватемала, Вьетнам, Япония. Чтобы они хотели нападения? Нет. На их территории ни один снаряд не падал. Если они осмелятся, то корабли, которые здесь нападут, то они здесь и упадут. У нас есть и подводные, и другие силы, которые нас защищают в море, авиация - на суше. Мы не дадим себя в обиду, и правильно наше руководство сейчас действует - мы не должны ни в чем им уступать. Время ушло, хватит», - считает Святашов.