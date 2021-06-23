Россия призвала США не проводить учения в Черном море

Посольство РФ в Соединенных Штатах призвало страну отказаться от участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze — 2021, которые собираются провести в Украине и на Черном море. Об этом дипломаты заявили в Twitter.

В посольстве заявили, что учения носят явно агрессивный характер, который в том числе поощряет милитаристские настроения в Киеве. Кроме того, во время проведения военных учений могут случиться незапланированные происшествия, сообщило URA.RU.

Дипломаты призвали отказаться от проведения учений и указали, что действительным форматом, позволяющим развить доверительные отношения и безопасность на Черном море, является Blackseafor, пишет Газета.ру.