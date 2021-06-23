Россия призвала США не проводить учения в Черном море
Посольство РФ в Соединенных Штатах призвало страну отказаться от участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze — 2021, которые собираются провести в Украине и на Черном море. Об этом дипломаты заявили в Twitter.
В посольстве заявили, что учения носят явно агрессивный характер, который в том числе поощряет милитаристские настроения в Киеве. Кроме того, во время проведения военных учений могут случиться незапланированные происшествия, сообщило URA.RU.
Дипломаты призвали отказаться от проведения учений и указали, что действительным форматом, позволяющим развить доверительные отношения и безопасность на Черном море, является Blackseafor, пишет Газета.ру.
1⃣ Масштабность и явно агрессивный характер учений #SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. pic.twitter.com/v9sBPIbGE9— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 23, 2021
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- В Москве побит температурный рекорд начала 20 века
- Россиянам посоветовали не летать на самолетах после COVID-19
- Юрист: Роскомнадзор просит Google закрыть сайт «Умного голосования» Навального
- Россия призвала США не проводить учения в Черном море
- Названа главная опасность индийского штамма коронавируса
- Большинство российских граждан заявили о планах пройти вакцинацию
- В Москве продлен оранжевый уровень опасности из-за жары
- Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма
- Назван способ уйти в отпуск на год
- Врач: отказ от вакцинации ведет к мутации COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru