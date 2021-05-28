«Могут плохо кончить!» В Госдуме потребовали США прекратить проверять Россию на прочность
Депутат Госдумы РФ Олег Морозов заявил, что в случае повторного нарушения территориальной целостности России США получат отпор.
США испытывают Россию на прочность, но это для них может плохо кончиться, заявил бывший член комитета Совета Федерации России по международным делам, а ныне депутат Госдумы РФ Олег Морозов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал вторжение эсминца ВМС США в территориальные воды России. Ранее руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что инцидент с эсминцем является нарушением государственной границы России.
«Мы это будем толковать всегда как нарушение нашей территориальной целостности с соответствующими последствиями. Если американцы предполагают по каким-то причинам, что эти территориальные воды надо обсуждать, то это делается не с помощью вхождения в эти воды миноносца, а другими процедурами. А если входит миноносец, то они сами толкуют этот статус, как им кажется правильным, но это может не совпадать с нашим мнением. Это очень опасная такая практика, и она может закончиться для американцев плохо. Ведь тогда мы можем действовать по нормам международного права, и тогда этот миноносец и его экипаж могут плохо кончить. Поэтому всякие разговоры на этот счет это абсолютное лукавство политическое. Мы его не признаем. И будем действовать в соответствии с существующими нормами международного права и правилами защиты собственной территории», - отметил Морозов.
Отвечая на вопрос, с какой целью американцы могут поступать таким образом, парламентарий предположил, что это могла быть проверка на прочность, однако заметил, что, поступая так, США совершают большую ошибку.
«Боеспособность таким способом они не очень-то хотят проверять, в этом они не сомневаются. Скорее всего, это такое испытание нас на политическую прочность: как мы будем реагировать, а вдруг наша реакция будет достаточно мягкой, и тогда они будут понимать, что можно и в следующий раз так попробовать. Это заблуждение. Ко всем этим вопросам и тогда, и сейчас всегда относились трепетно, потому что всегда, сколько существует Россия, столько желающих что-нибудь от нее отщипнуть, укусить, как сказал недавно наш президент. Поэтому мы относимся к этому всегда очень настороженно, и если бы это было в моих силах, я бы посоветовал американцам с Россией так не поступать», - предупредил депутат.
Морозов обратил внимание на то, что этот прецедент важен и стой точки зрения, что в мире существует масса спорных территорий. И Россия должна дать сигнал, как следует поступать в случае нарушения территориальной целостности.
«Есть самые разные способы отстаивать свою территориальную целостность. Если представить себе, что будет такое откровенное и наглое или вторжение по воде, или, не дай Бог, на суше или в воздухе, то есть абсолютно четкие международные процедуры. Поэтому еще раз повторяю. Ни один такой эпизод мы не оставим без внимания в той или иной форме и всегда будем давать понять, что мы будем готовы к самым решительным действиям. Ведь если представить, что все спорные территориальные вопросы будут решаться не за столом переговоров, а такими «проверками», то это плохо кончится. Поэтому Россия должна дать сигнал всему миру, что так делать нельзя», - подчеркнул политик.
Напомним, в ноябре 2020 года эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно в нейтральную зону отогнал российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».
Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией «по обеспечению свободы судоходства». Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России.
В соответствии с российским законодательством и международными нормами государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых, как правило, составляет 12 морских миль от берега. А исключительная экономическая зона — районом, находящимся за пределами территориальных вод. Она не превышает 200 морских миль. Залив Петра Великого признан таковым с 4 июля 1957 года.
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