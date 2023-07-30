«Не форсировать события». На Западе понимают опасность российского ядерного оружия

«Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», – отметил Медведев в своем Telеgram-канале 30 июня и поздравил россиян с Днём Военно-морского флота России.

В постскриптуме зампред Совбеза РФ пошутил насчет беспилотного аппарата «Посейдон», который «присоединился» к его поздравлениям и посоветовал врагам «молиться о здравии всех моряков России».

23 июня РИА Новости сообщило, что реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания. Подтверждена их безопасность и готовность к работе. Носителями ядерных торпед «Посейдон» являются экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород», которую должны принять в состав Военно-морского флота России в 2023 году.