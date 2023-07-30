«Не форсировать события». На Западе понимают опасность российского ядерного оружия
Россия наращивает оснащение ВМФ, в том числе кораблями с ядерными боеголовками. На Западе не торопятся принимать Украину в НАТО, чтобы избежать атомного противостояния с РФ.
Российский лидер Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота отметил, что российский флот на протяжении веков остается «нерушимым стражем рубежей Отечества». Владимир Путин отметил, что ВМФ является гордостью и славой нашей страны, передает RT.
Защита Отечества является предназначением российского флота, заявил президент России. За 2023 год ВМФ РФ получит три десятка кораблей разных классов, заявил Путин.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем Военно-морского флота, призвал врагов России молиться за наших моряков, которые не дают «разгореться мировому ядерному пожару».
Дмитрий Медведев считает, что «всем приличным людям» понятно, что ВС РФ, отражая украинское контрнаступление, защищают россиян и страну. Также они помогают избежать мирового конфликта и применения ядерного оружия. Если бы украинские войска при поддержке НАТО отторгли часть российской территории, командованию пришлось бы следовать указу Президента России от 02.06.2020 и применить ядерное оружие.
«Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», – отметил Медведев в своем Telеgram-канале 30 июня и поздравил россиян с Днём Военно-морского флота России.
В постскриптуме зампред Совбеза РФ пошутил насчет беспилотного аппарата «Посейдон», который «присоединился» к его поздравлениям и посоветовал врагам «молиться о здравии всех моряков России».
23 июня РИА Новости сообщило, что реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания. Подтверждена их безопасность и готовность к работе. Носителями ядерных торпед «Посейдон» являются экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород», которую должны принять в состав Военно-морского флота России в 2023 году.
Россия может стереть США с лица Земли пятью гиперзвуковыми ракетами, запущенными по супервулкану Йеллоустон (Yellowstone), заявил «Радиоточке НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
«Мы сейчас имеем "Циркон", "Кинжал" и "Авангард". Ответом Америке может быть боевое дежурство атомных подводных лодок в международных водах вблизи ее побережья, что сейчас и происходит. Их СМИ уже беспокоятся по этому поводу. Было бы хорошим политическим тоном отправить туда подлодку "Белгород" со страшным "Посейдоном", предназначенным для запуска с ближней дистанции...Реальным ответом является размещение на наших западных границах ракет "Циркон" в наземном исполнении. Наземный вариант сейчас разрабатывается, пока аналогов ему в мире нет. Германии и тем же Швеции с Финляндией мы ответим, разместив "Цирконы" у границ. Если запустить "Цирконы" с ядерными боеголовками, что от Швеции останется? Кроме того, размещение ядерного оружия в Белоруссии – это очень серьезный и эффективный ответ. Таким образом, Белоруссия становится абсолютно защищенной, на нее никто не посмеет напасть», - заключил военный эксперт.
Германия и США понимают, что даже частичное принятие Украины в НАТО ставит альянс под угрозу начала войны с Россией, обладающей атомным оружием. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
«Это согласованная позиция Германии и США. И в Берлине, и в Вашингтоне абсолютно трезво анализируют ситуацию и понимают, что означает даже частичное вхождение украинских территорий в состав альянса. Фактически это прямая угроза начала войны с атомной державой — Россией. Германия это понимает и совместно с США приняла решение не форсировать события и не соглашаться на требования Украины немедленно ее принять», — сказал Рар.
США разместили 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Она отметила, что боеприпасы расположены в Германии, Бельгии, Италии, а также в Турции, пишет «Радиоточка НСН».
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