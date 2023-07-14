Уходит «Великий»: Адмиралы призвали укреплять флот после списания флагманского крейсера

России проще построить новый фрегат, чем пытаться восстановить «Петр Великий», рассказал НСН бывший начальник штаба ВМФ России, адмирал Валентин Селиванов. А контр-адмирал в отставке, герой России Всеволод Хмыров вспомнил слова Петра I о значимости флота в военном искусстве.

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, сообщил о том, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» будет списан после ремонта и модернизации однотипного корабля «Адмирал Нахимов».