Уходит «Великий»: Адмиралы призвали укреплять флот после списания флагманского крейсера
Валентин Селиванов и Всеволод Хмыров рассказали НСН о своих ожиданиях от будущего ВМФ на фоне слухов о списании «Петра Великого».
России проще построить новый фрегат, чем пытаться восстановить «Петр Великий», рассказал НСН бывший начальник штаба ВМФ России, адмирал Валентин Селиванов. А контр-адмирал в отставке, герой России Всеволод Хмыров вспомнил слова Петра I о значимости флота в военном искусстве.
ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, сообщил о том, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» будет списан после ремонта и модернизации однотипного корабля «Адмирал Нахимов».
«У каждого корабля есть сроки службы. «Петру Великому» сейчас 34 года. Это нормальный срок службы корабля. Если такое решение принимается, то тут нечем возразить. Лучше построить новый фрегат или крейсер, чем восстанавливать этот. За эти годы все системы управления оружием, трубопроводы устарели. Если такое решение принято, то оно оправдано. Такие корабли нужны. Не один, не два, а десяток. У нас итак плохо сейчас. Нет ни одного авианосца. У Китая их – три. У нас ни одного, и дай бог, чтобы восстановили «Адмирала Кузнецова». Тот еще сможет какое-то количество лет послужить», - сказал Селиванов.
Всеволод Хмыров процитировал слова Петра I про отечественный флот.
«Еще Петр I говорил: "Новый корабль корабли российские собою множит. И ежели деревушки у реки стоящие без челнока не бывают, так можно ли державе великой без мощного флота быть?". Его надо крепить. Любой корабль, какой бы он ни был, будет укреплять мощь отечества», - признался он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре текущего года.
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