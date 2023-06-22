Атомную подводную лодку примут на вооружение ВМФ России в этом году

Атомная подводная лодка «Белгород» поступят на вооружение флота в текущем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

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Подводную лодку уже спустили на воду и передали флоту.

Уточняется, что «Белгород» способна нести ядерные беспилотники «Посейдон».

Ранее Евменов заявил, что все новые российские фрегаты и корветы планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», напоминают «Невские Новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВМФ РФЯдерное ОружиеПодводная Лодка

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