Российско-китайские военные учения пройдут в Японском море

«Российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях "Север. Взаимодействие-2023"», — указано в сообщении.

Маневры в центральной части Японского моря организует Северная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Темой учений станет поддержание безопасности стратегических морских путей. Мероприятия нацелены на повышение уровня стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, укрепление способности совместно поддерживать мир и стабильность в регионе и реагировать на вызовы в сфере безопасности.

В марте Минобороны России объявило о старте трехсторонних военно-морских учений «Морской пояс безопасности-2023» в акватории Аравийского моря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В них приняли участие военно-морской флот РФ, военно-морские силы Китая и Ирана.

