Российско-китайские военные учения пройдут в Японском море
Вооруженные силы РФ примут участие в военных учениях «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море, организованных Китаем. Об этом сообщает Министерство обороны КНР.
«Российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях "Север. Взаимодействие-2023"», — указано в сообщении.
Маневры в центральной части Японского моря организует Северная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Темой учений станет поддержание безопасности стратегических морских путей. Мероприятия нацелены на повышение уровня стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, укрепление способности совместно поддерживать мир и стабильность в регионе и реагировать на вызовы в сфере безопасности.
В марте Минобороны России объявило о старте трехсторонних военно-морских учений «Морской пояс безопасности-2023» в акватории Аравийского моря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В них приняли участие военно-морской флот РФ, военно-морские силы Китая и Ирана.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии Storm`ит. Россия учится противостоять западному оружию
- В Херсонской области уничтожили три лодки ВСУ при попытке форсировать Днепр
- Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17
- Российско-китайские военные учения пройдут в Японском море
- Джонсон призвал принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий
- «Шокирующее» зерно. Страны ЕС страдают от переизбытка украинской продукции
- Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 320 автомобилей
- Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае
- СМИ: Поставки Киеву Storm Shadow могут осложниться из-за забастовки на складе
- Российские бойцы захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru