Новые российские фрегаты и корветы вооружат «Цирконами»

«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами"», — указал главком, добавив, что «корветы тоже».

При этом Евменов отметил, что флот не отказывается от крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», пишет Ura.ru. По словам адмирала, снаряды доказали высокую надежность.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году начнутся массовые поставки «Цирконов» в ВС РФ, напоминает «Свободная пресса».

