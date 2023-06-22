Новые российские фрегаты и корветы вооружат «Цирконами»
Все новые российские фрегаты и корветы планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе Международного военно-морского салона в Кронштадте, передает РИА Новости.
«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами"», — указал главком, добавив, что «корветы тоже».
При этом Евменов отметил, что флот не отказывается от крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», пишет Ura.ru. По словам адмирала, снаряды доказали высокую надежность.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году начнутся массовые поставки «Цирконов» в ВС РФ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru