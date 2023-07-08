«Началось военное искусство». Эксперт заявил о превосходстве российской армии перед ВСУ

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с НСН говорил, что ВСУ понесли серьезные потери, при этом вообще не продвинувшись в Запорожской области с начала контрнаступления.

«Очевидно, что в их план был заложен процент потерь, но не предусматривалось, что при нулевом продвижении будут понесены такие потери. Если бы они прорвали линию фронта, они бы были готовы заплатить потерянной техникой и людьми. Но результатов нет, а потери становятся все более рельефными на фоне происходящего», - отметил он.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков считает, что российские войска превосходят украинскую армию по боевой выучке. Об этом он рассказал в интервью НСН.

«Время жизни украинского бойца на линии фронта очень невелико. Он просто не успевает освоить необходимые навыки перед тем, как либо получает ранение, либо погибает. Чего можно ждать от обычного человека, которого поймали на улице и через три дня загнали на передовую? А российские военные находятся на поле боя очень долго и успевают получить огромный боевой опыт. К тому же, добровольцы и мобилизованные граждане прошли более чем полугодовую подготовку в лагерях, многие проходят ее до сих пор. По боевой выучке мы на голову выше ВСУ», — добавил эксперт.