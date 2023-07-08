«Началось военное искусство». Эксперт заявил о превосходстве российской армии перед ВСУ
Российские военные превосходят ВСУ по боевому опыту, а украинская армия несет огромные потери, характеризуют ситуацию в ходе СВО эксперты в России.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и частей на полигонах Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Его слова приводит агентство Reuters.
Буданов признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя.
«Контрнаступление продолжается. В целом, скажем так, оно идет. Успех будет, но позже», - заявил глава ГУР.
Он напомнил о сражении за город Артемовск (Бахмут), которое продолжалось девять месяцев. По словам Буданова, в настоящее время у ВСУ гораздо более масштабная задача, но меньше времени на достижение целей.
Военный эксперт Борис Рожин в беседе с НСН говорил, что ВСУ понесли серьезные потери, при этом вообще не продвинувшись в Запорожской области с начала контрнаступления.
«Очевидно, что в их план был заложен процент потерь, но не предусматривалось, что при нулевом продвижении будут понесены такие потери. Если бы они прорвали линию фронта, они бы были готовы заплатить потерянной техникой и людьми. Но результатов нет, а потери становятся все более рельефными на фоне происходящего», - отметил он.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков считает, что российские войска превосходят украинскую армию по боевой выучке. Об этом он рассказал в интервью НСН.
«Время жизни украинского бойца на линии фронта очень невелико. Он просто не успевает освоить необходимые навыки перед тем, как либо получает ранение, либо погибает. Чего можно ждать от обычного человека, которого поймали на улице и через три дня загнали на передовую? А российские военные находятся на поле боя очень долго и успевают получить огромный боевой опыт. К тому же, добровольцы и мобилизованные граждане прошли более чем полугодовую подготовку в лагерях, многие проходят ее до сих пор. По боевой выучке мы на голову выше ВСУ», — добавил эксперт.
По его мнению, российская армия начинает воевать только сейчас.
«В спецоперации до начала отражения контрнаступления ВСУ практически не было военного искусства — была рафинированная политика. Сейчас началось военное искусство. Мы только начинаем воевать, и то еще не в полную силу», — подытожил он.
Ранее украинским военным становится все сложнее проводить контрнаступление против Вооруженных сил России. Об этом сообщается в статье издания Bild. Солдаты ВСУ признают, что российские беспилотники представляют большую угрозу и наносят тяжелые удары по их позициям. В статье говорится, что украинским военным не хватает нужного вооружения, чтобы справиться с превосходством ВС РФ в небе.
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