Буданов признал отсутствие успеха в контрнаступлении ВСУ
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Его слова приводит агентство Reuters.
Буданов признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя.
«Контрнаступление продолжается. В целом, скажем так, оно идет. Успех будет, но позже», - заявил глава ГУР.
Он напомнил о сражении за город Артемовск (Бахмут), которое продолжалось девять месяцев. По словам Буданова, в настоящее время у ВСУ гораздо более масштабная задача, но меньше времени на достижение целей.
Буданов ранее заявил, что грядущий саммит НАТО в Вильнюсе не оправдает ожиданий украинцев. Начальник ГУР уверен, что Киев не получит вооружений и приглашения в альянс, передает «Радиоточка НСН».
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