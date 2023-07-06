Буданов признал отсутствие успеха в контрнаступлении ВСУ

Буданов признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя.

«Контрнаступление продолжается. В целом, скажем так, оно идет. Успех будет, но позже», - заявил глава ГУР.

Он напомнил о сражении за город Артемовск (Бахмут), которое продолжалось девять месяцев. По словам Буданова, в настоящее время у ВСУ гораздо более масштабная задача, но меньше времени на достижение целей.

Буданов ранее заявил, что грядущий саммит НАТО в Вильнюсе не оправдает ожиданий украинцев. Начальник ГУР уверен, что Киев не получит вооружений и приглашения в альянс, передает «Радиоточка НСН».

