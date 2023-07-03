Минобороны РФ: Киев за сутки потерял 190 военных на двух направлениях

Военные РФ на Южнодонецком и Запорожском направлениях отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), Киев потерял до 190 солдат. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что российские военные также уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), два танка, семь броневиков, а также артиллерийские орудия, в частности производства США. Министерство уточнило, что ДРГ была уничтожена на Запорожском направлении в районе Марфополя.

Ранее, 2 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления. Он отметил, что Украина пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте ВСУ проводят маневрирование и переброску войск, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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