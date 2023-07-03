Минобороны РФ: Киев за сутки потерял 190 военных на двух направлениях
Военные РФ на Южнодонецком и Запорожском направлениях отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), Киев потерял до 190 солдат. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что российские военные также уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), два танка, семь броневиков, а также артиллерийские орудия, в частности производства США. Министерство уточнило, что ДРГ была уничтожена на Запорожском направлении в районе Марфополя.
Ранее, 2 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления. Он отметил, что Украина пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте ВСУ проводят маневрирование и переброску войск, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат»
- Минобороны РФ: Киев за сутки потерял 190 военных на двух направлениях
- В Сети распространили заявление Пригожина с обещанием новых побед
- СМИ: ФК «Аль-Хиляль» предложил Неймару трехлетний контракт на 600 млн евро
- «Неблагодарное занятие»: экономист усомнился в прогнозах валютного курса
- Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах
- Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали
- Депутат Нилов призвал ограничить продолжительность переработок для россиян
- В медицинских колледжах Москвы увеличили количество бюджетных мест на 10%
- 112: В Центральной почтовой таможне в коробке нашли две противотанковые мины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru