Минобороны РФ: Киев за сутки потерял 190 военных на двух направлениях

Отмечается, что российские военные также уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), два танка, семь броневиков, а также артиллерийские орудия, в частности производства США. Министерство уточнило, что ДРГ была уничтожена на Запорожском направлении в районе Марфополя.

Ранее, 2 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления. Он отметил, что Украина пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте ВСУ проводят маневрирование и переброску войск, сообщает «Радиоточка НСН».

