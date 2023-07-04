Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа

Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, передает РИА Новости.

Уточняется, что были рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, исполнение представителями предприятий ОПК всех обязательств по поставкам. Министр обороны дал необходимые поручения.

Шойгу проинспектировал цех по производству зенитных ракет для ПВО

17 июня министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на оборонно-промышленном предприятии в Омской области, производящем танки и тяжелые огнеметные системы. В частности, главе ведомства представили автоматическую линию сборки гусеничных лент. Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин сообщил министру, что на базе уже подготовили и отправили в зону СВО более 4 тысяч артиллерийских установок и планируют дополнительно передать военным более 700 единиц артиллерийского вооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ГособоронзаказОПКДенис МантуровСергей Шойгу

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