«Монструозное оружие». На Западе осознали последствия удара «Сарматом»

«Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания», — отмечается в материале.

Еще в декабре 2022 года 19FortyFive заявил, что слова российского президента о финансировании армии стали поворотным моментом в российской стратегии в ходе спецоперации на УкраинеИ Журналисты посчитали, что их «можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины». Кроме того, заявление Путина может намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат».

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».









