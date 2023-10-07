«Монструозное оружие». На Западе осознали последствия удара «Сарматом»
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат» поставят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом заявили в Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием «Красмаш» в Красноярском крае и проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства ракетного комплекса.
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» создан с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 тонн, а дальность стрельбы составляет 18 тысяч километров. Калмыков отметил, что «Сармат» является мощнейшим оружием.
«Сармат – это уникальная система ракетных войск стратегического назначения. Самое главное его преимущество то, что он позволяет атаковать с двух направлений – через весь Северный и Южный полюс. Ни у кого такого больше нет... Ракета может поразить любую точку земного шара. А если на «Сармат» еще установить ракетный гиперзвуковой блок «Авангард», то не будет средств, способных перехватить ракету. Но сам по себе «Сармат» очень сложно перехватить даже без «Авангарда». В комплексе есть разделяющаяся боеголовка, каждая по 750 килотонн… Это очень много, может поразить одной боеголовкой сразу несколько американских городов. Это стратегическое вооружение только для США, если понадобиться, то можно достать до Австралии», - сказал Калмыков.
Российская ракета «Сармат» сможет уничтожить Лондон за шесть минут. Об этом пишет обозреватель Express Мэттью Дули.
«[Президент РФ Владимир] Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут», — отмечается в материале.
По мнению обозревателя, Москва развернула «Сармат» — «монструозное ядерное оружие, способное отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты» — в качестве предупреждения Западу.
Развертывание российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» серьезно повлияет на конфликт на Украине. Об этом пишет Asia Times.
«Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания», — отмечается в материале.
Еще в декабре 2022 года 19FortyFive заявил, что слова российского президента о финансировании армии стали поворотным моментом в российской стратегии в ходе спецоперации на УкраинеИ Журналисты посчитали, что их «можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины». Кроме того, заявление Путина может намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат».
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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