Американские СМИ рассказали о поворотном моменте в стратегии России на Украине
Заявление президента России Владимира Путина о финансировании армии стало поворотным моментом в российской стратегии в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет портал 19FortyFive.
Ранее в ходе заседания коллегии Минобороны российский лидер заявил об отсутствии ограничений по финансированию армии. По словам Путина, страна дает ВС РФ «все, что просят».
Как отмечает 19FortyFive, слова российского президента «можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины». Кроме того, заявление Путина может намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат».
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