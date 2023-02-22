МИД РФ призвал не верить вбросам о «неуспешном» испытании «Сармата»
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с призывом не доверять данным американского телеканала CNN, который распространил информацию о неудачном испытании в РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». На встрече с журналистами дипломат заявил, что подобными вбросами данное средство массовой информации себя дискредитировало.
Рябков акцентировал внимание на резком росте таких ложных сообщений, которые, по его словам, выпускаются в общественное пространство для проверки реакции властей той или иной страны на них. По словам замглавы МИД, особенно этим последнее время грешит CNN, который обслуживает интересы некоторой части «политической элиты США».
При этом Рябков отказался обсуждать собственно ракетные испытания, поскольку соответствующие уведомления может делать только министерство обороны. Как отмечает НСН, представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал журналистов за комментариями к тому же ведомству.
Телеканал CNN в своём сообщения ссылался на двух представителей администрации США. Они утверждают, что Россия провела испытание ракеты «Сармат» в понедельник, 20 февраля ориентировочно в одно время с визитом президента США Джо Байдена в Киев. Однако, по их сведениям, пуск оказался неудачным и ракета самоликвидировалась.
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