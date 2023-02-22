МИД РФ призвал не верить вбросам о «неуспешном» испытании «Сармата»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с призывом не доверять данным американского телеканала CNN, который распространил информацию о неудачном испытании в РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». На встрече с журналистами дипломат заявил, что подобными вбросами данное средство массовой информации себя дискредитировало.

Рябков акцентировал внимание на резком росте таких ложных сообщений, которые, по его словам, выпускаются в общественное пространство для проверки реакции властей той или иной страны на них. По словам замглавы МИД, особенно этим последнее время грешит CNN, который обслуживает интересы некоторой части «политической элиты США».

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При этом Рябков отказался обсуждать собственно ракетные испытания, поскольку соответствующие уведомления может делать только министерство обороны. Как отмечает НСН, представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал журналистов за комментариями к тому же ведомству.

Телеканал CNN в своём сообщения ссылался на двух представителей администрации США. Они утверждают, что Россия провела испытание ракеты «Сармат» в понедельник, 20 февраля ориентировочно в одно время с визитом президента США Джо Байдена в Киев. Однако, по их сведениям, пуск оказался неудачным и ракета самоликвидировалась.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ИспытанияМИД«сармат»
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