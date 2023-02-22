МИД РФ призвал не верить вбросам о «неуспешном» испытании «Сармата»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с призывом не доверять данным американского телеканала CNN, который распространил информацию о неудачном испытании в РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». На встрече с журналистами дипломат заявил, что подобными вбросами данное средство массовой информации себя дискредитировало.

Рябков акцентировал внимание на резком росте таких ложных сообщений, которые, по его словам, выпускаются в общественное пространство для проверки реакции властей той или иной страны на них. По словам замглавы МИД, особенно этим последнее время грешит CNN, который обслуживает интересы некоторой части «политической элиты США».