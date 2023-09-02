MWM: Стратегический ракетный комплекс «Сармат» может полностью уничтожить Техас

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен уничтожить территорию больше Техаса, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

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По данным издания, принятие на вооружение «Сармата» еще больше увеличило разрыв между Россией и США в потенциале их стратегических ракетных войск наземного базирования.

Ранее обозреватель Express Мэттью Дули писал, что российская ракета «Сармат» сможет уничтожить Лондон за шесть минут.

В пятницу глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вес одного снаряда комплекса составляет более 200 тонн, дальность стрельбы — 18 тысяч километров.

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ФОТО: РИА Новости
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