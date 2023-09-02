MWM: Стратегический ракетный комплекс «Сармат» может полностью уничтожить Техас
Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен уничтожить территорию больше Техаса, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
По данным издания, принятие на вооружение «Сармата» еще больше увеличило разрыв между Россией и США в потенциале их стратегических ракетных войск наземного базирования.
Ранее обозреватель Express Мэттью Дули писал, что российская ракета «Сармат» сможет уничтожить Лондон за шесть минут.
В пятницу глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вес одного снаряда комплекса составляет более 200 тонн, дальность стрельбы — 18 тысяч километров.
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