МО: За ночь ПВО сбили 21 дрон ВСУ

Минувшей ночью 1 февраля российские силы ПВО ликвидировали 21 украинский беспилотник над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО расширило список запрещающих службу по контракту при мобилизации болезней

В ведомстве уточнили, что больше всего БПЛА — 14 — было уничтожено над Белгородской областью. В МО добавили, что еще пять украинских дронов удалось сбить над Воронежской областью, а также по одному — над Астраханским и Калужским регионами.

Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль населенного пункта Торецкое в ДНР и Петровки в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

