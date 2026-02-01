МО: За ночь ПВО сбили 21 дрон ВСУ
Минувшей ночью 1 февраля российские силы ПВО ликвидировали 21 украинский беспилотник над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что больше всего БПЛА — 14 — было уничтожено над Белгородской областью. В МО добавили, что еще пять украинских дронов удалось сбить над Воронежской областью, а также по одному — над Астраханским и Калужским регионами.
Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль населенного пункта Торецкое в ДНР и Петровки в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
