Имя Жириновского нашли в файлах Эпштейна от Минюста США
Инициалы бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского обнаружили в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных на сайте Минюста США, сообщает «Лента.ру».
Фамилия политика упоминается в них пять раз. При этом фигура Жириновского трижды упоминается вместе с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым. Жириновский указывается политиком, противостоявшим Зюганову. Авторы документов называют его «клоуном-националистом».
На самом деле имя экс-лидера партии фигурирует в файлах в двух статьях: журнала Foreign Affairs и издания The Economist. Однако на сайте Минюста США не объясняется причина этого.
Ранее британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
