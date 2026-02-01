Имя Жириновского нашли в файлах Эпштейна от Минюста США

Инициалы бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского обнаружили в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных на сайте Минюста США, сообщает «Лента.ру».

Минюст США опроверг данные из файлов Эпштейна о связи Трампа с несовершеннолетней

Фамилия политика упоминается в них пять раз. При этом фигура Жириновского трижды упоминается вместе с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым. Жириновский указывается политиком, противостоявшим Зюганову. Авторы документов называют его «клоуном-националистом».

На самом деле имя экс-лидера партии фигурирует в файлах в двух статьях: журнала Foreign Affairs и издания The Economist. Однако на сайте Минюста США не объясняется причина этого.

Ранее британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЛДПРВладимир Жириновский

Горячие новости

Все новости

партнеры