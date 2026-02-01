Западу посоветовали учиться у Путина контролировать олигархию
Западным странам, где власть сосредоточена в руках безответственных олигархов, необходимо перенять опыт президента России Владимира Путина относительно приведения бизнес-элиты к соблюдению правовых норм, сообщают «Известия» со ссылкой на политолога Алекса Крайнера.
По его словам, западные избиратели, стремясь к миру, безопасности и благополучию, сталкиваются с последствиями в виде кризисов, ограничений свобод, цензуры и затяжных конфликтов. При этом СМИ на Западе продолжают позиционировать демократию как абсолютную ценность, в то время как реальное управление осуществляется олигархией, не несущей ответственности перед обществом.
Эксперт привел в пример Россию, которая в 1990-е была «одним из лучших примеров, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия». В 2000 году к власти пришел Путин, и олигархи больше не диктуют политику, отметил Крайнер.
Государственная политика ориентирована на поддержку финансовых спекулянтов и крупных корпораций, что приводит к уничтожению малого бизнеса, заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.
