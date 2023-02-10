«Ростех» заявил о разработке боеприпасов с точностью поражения до ста процентов

Отмечается, что организация наращивает производство высокоточных боеприпасов и создает новые образцы высокоточного оружия.

«Точность такого оружия близка к ста процентам, его поражающая способность — очень высокая», — подчеркнули в «Ростехе».

В госкорпорации добавили, что новинки позволят практически гарантированно уничтожать объекты и технику противника, в частности удобной целью для них станут американские и немецкие танки Abrams и Leopard.

Тип и тактико-технические характеристики новых боеприпасов не уточняются.

Ранее «Ростех» сообщил о завершении госиспытаний специальных гранат, способных защитить от удара высокоточных управляемых ракет.

