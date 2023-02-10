«Ростех» заявил о разработке боеприпасов с точностью поражения до ста процентов
Управляемые боеприпасы с почти стопроцентной точностью поражения целей разрабатываются в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».
Отмечается, что организация наращивает производство высокоточных боеприпасов и создает новые образцы высокоточного оружия.
«Точность такого оружия близка к ста процентам, его поражающая способность — очень высокая», — подчеркнули в «Ростехе».
В госкорпорации добавили, что новинки позволят практически гарантированно уничтожать объекты и технику противника, в частности удобной целью для них станут американские и немецкие танки Abrams и Leopard.
Тип и тактико-технические характеристики новых боеприпасов не уточняются.
Ранее «Ростех» сообщил о завершении госиспытаний специальных гранат, способных защитить от удара высокоточных управляемых ракет.
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