Минобороны продемонстрировало уничтожение техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами
Министерство обороны России разместило видео, на котором российские военные поражают техники Вооруженных сил Украины высокоточными боеприпасами нового поколения.
Видео снято с беспилотника, который зафиксировал точное попадание снаряда по бронемашине украинских военнослужащих, отмечает RT.
Также на кадрах снят момент уничтожения огневых точек в долговременном укреплённом пункте ВСУ.
Ранее в посольстве РФ в Великобритании заявили, что украинские военные могут готовиться к применению химического оружия против российской армии.
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