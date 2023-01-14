Минобороны продемонстрировало уничтожение техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами

Министерство обороны России разместило видео, на котором российские военные поражают техники Вооруженных сил Украины высокоточными боеприпасами нового поколения.

Пентагон против поставки Украине дальнобойных бомб

Видео снято с беспилотника, который зафиксировал точное попадание снаряда по бронемашине украинских военнослужащих, отмечает RT.

Также на кадрах снят момент уничтожения огневых точек в долговременном укреплённом пункте ВСУ.

Ранее в посольстве РФ в Великобритании заявили, что украинские военные могут готовиться к применению химического оружия против российской армии.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияВСУМинобороныМинобороны РФ
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