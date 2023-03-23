Медведев: Россия выпускает очень достойные виды вооружений

Он отметил, что военно-промышленный комплекс страны «раскочегарился». По словам Медведева, большинство предприятий работают в три смены и прямо «отдают все в войска».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова сообщил, что Россия нарастила выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал». По его словам, первоначально не требовалось такого количества ракетных комплексов, однако сейчас производство увеличивается, сообщает НСН.

