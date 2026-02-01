Трамп: Переговоры по Гренландии уже начались

Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам, что переговоры по Гренландии уже начались.

ЕС готовит инвестпакет в поддержку Гренландии

Глава государства выразил надежду на «хорошую сделку» как для Вашингтона, так и для Европы. «Начал переговоры. Думаю, что они довольно хорошо согласованы», — сказал президент США.

Ранее в Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: x.com / Кэти Миллер
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАГренландия

