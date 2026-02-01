Трамп: Переговоры по Гренландии уже начались
1 февраля 202607:01
Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам, что переговоры по Гренландии уже начались.
Глава государства выразил надежду на «хорошую сделку» как для Вашингтона, так и для Европы. «Начал переговоры. Думаю, что они довольно хорошо согласованы», — сказал президент США.
Ранее в Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Переговоры по Гренландии уже начались
- СМИ: Миллиардер из РФ стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии
- Трамп надеется, что Тегеран согласится на приемлемую для США договоренность
- В СК РФ рассказали о версиях пропажи семьи Усольцевых под Красноярском
- СМИ: Берлин отослал Киеву электрогенераторы, которые помогли бы немцам
- СМИ: ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь
- Британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна
- СМИ: Большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует
- Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Москвой
- СМИ: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru