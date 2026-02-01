СМИ: Певица Нетребко ликвидирует свой бизнес в РФ
Народная артистка РФ, оперная певица Анна Нетребко ликвидирует свой бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Согласно информации источника, знаменитость 26 января почтой подала документы для закрытия ИП в межрайонную инспекцию ФНС России по Санкт‑Петербургу. Известно, что бизнес в области исполнительских искусств артистка открыла там еще в 2021 году.
В 2025-м сообщалось, что Нетребко задолжала налоговой свыше 50 тысяч рублей за соцвзносы по ИП. Поэтому, чтобы не допустить дальнейших платежей, певица и решила закрыть бизнес, пишет канал.
С 2006 года у Анны Нетребко есть двойное гражданство. Она также является австрийской поданной. Певица активно выступает в Европе, при этом с 2022 года не давая концертов в РФ. Весной 2023‑го артистка осудила проведение СВО на Украине.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что налоговая закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова.
