СМИ: Певица Нетребко ликвидирует свой бизнес в РФ

В 2025-м сообщалось, что Нетребко задолжала налоговой свыше 50 тысяч рублей за соцвзносы по ИП. Поэтому, чтобы не допустить дальнейших платежей, певица и решила закрыть бизнес, пишет канал.

С 2006 года у Анны Нетребко есть двойное гражданство. Она также является австрийской поданной. Певица активно выступает в Европе, при этом с 2022 года не давая концертов в РФ. Весной 2023‑го артистка осудила проведение СВО на Украине.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что налоговая закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова.