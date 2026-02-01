СМИ: Starlink «порезал» скорость для БПЛА России и Украины

Спутниковая система американского миллиардера Илона Маска Starlink «порезала» скорость для БПЛА — при 75–90 км/ч интернет выключается, сообщает Telegram-канал Mash.

В «Роскосмосе» назвали сроки начала производства аналога Starlink

Под ограничение попали российские и украинские беспилотники. Меру ввели после того, как российские военные начали ставить Starlink на дроны и «выносить» тылы ВСУ. Предположительно, ограничение носит временный характер. Сейчас готовятся «белые» списки — работать над Украиной смогут только терминалы, заранее внесённые в базу. Это автоматически закрывает использование Starlink на российских БВС.

Ранее Маск ответил на благодарность министра обороны Украины Михаила Федорова в социальной сети X в связи с обсуждением ситуации вокруг использования спутниковой связи Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

