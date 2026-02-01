СМИ: Starlink «порезал» скорость для БПЛА России и Украины
Спутниковая система американского миллиардера Илона Маска Starlink «порезала» скорость для БПЛА — при 75–90 км/ч интернет выключается, сообщает Telegram-канал Mash.
Под ограничение попали российские и украинские беспилотники. Меру ввели после того, как российские военные начали ставить Starlink на дроны и «выносить» тылы ВСУ. Предположительно, ограничение носит временный характер. Сейчас готовятся «белые» списки — работать над Украиной смогут только терминалы, заранее внесённые в базу. Это автоматически закрывает использование Starlink на российских БВС.
Ранее Маск ответил на благодарность министра обороны Украины Михаила Федорова в социальной сети X в связи с обсуждением ситуации вокруг использования спутниковой связи Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Певица Нетребко ликвидирует свой бизнес в РФ
- МО: За ночь ПВО сбили 21 дрон ВСУ
- Трамп потребовал арестовать Обаму
- Имя Жириновского нашли в файлах Эпштейна от Минюста США
- СМИ: Starlink «порезал» скорость для БПЛА России и Украины
- СМИ: Россия так и не выстроила современную систему реабилитации из советской модели санаториев
- Западу посоветовали учиться у Путина контролировать олигархию
- На «Сандэнсе» показали изнанку арт-рынка в сериале «Олигарх и арт-дилер»
- Стали известны критерии досрочного выхода россиян на пенсию
- Трамп: Переговоры по Гренландии уже начались
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru