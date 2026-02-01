Стали известны критерии досрочного выхода россиян на пенсию

Для льготных категорий граждан действуют особые правила досрочного выхода на заслуженный отдых. Например, россияне, выработавшие льготный северный стаж, могут выйти на пенсию раньше установленного возраста. Для этого необходимо 15 лет стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент 30.

Для приравненных к районам Крайнего Севера территорий стаж должен быть не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Также на досрочную пенсию могут претендовать работники, трудившиеся в условиях с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда. Женщины могут выйти на пенсию в 45 лет и в 50 лет мужчины, при условии 10 лет работы в таких условиях.

Что касается матерей, то при наличии страхового стажа не менее 15 лет мамы троих детей могут отправиться на заслуженный отдых в 57 лет, а мамы четырех детей — в 56 лет.

Комфортная пенсия невозможна без самостоятельных накоплений, заявила вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер. Эксперт считает оптимальным начинать пенсионное планирование в 20-25 лет, сразу после начала карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

