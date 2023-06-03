Изменения в зоне СВО: РФ применяет беспилотники, в ЛНР решили не фиксировать последствия военных преступлений Киева
Россия наступает в ДНР, в ЛНР отказались от решения фиксировать последствия военных преступлений Киева.
Экипаж танка Т-80БВМ российской 200-й мотострелковой бригады ликвидировал группу украинских военных на севере Донецкой народной республики. Противник пытался произвести разведку передовых позиций ВС России. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Хан» в беседе с РИА Новости.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» на основе выводов американского Института изучения войны публикует сводку по итогам прошедших суток в зоне специальной военной операции (СВО). Военкоры сообщают о продвижении российских военных в Донецкой народной республике.
«Армия России продолжает наступление на Купянском и Кременском направлениях. Российские войска провели наземные атаки в Марьинке», - пишут журналисты.
Также сообщается со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковника Евгения Бурдинского о том, что российская сторона создаст два новых военных округа и другие новые формирования. Эту работу планируется завершить до конца 2023 года.
Российские военные нанесли очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников. Западные источники отмечают, что РФ использует БПЛА иранского производства.
По данным Telegram-канала «Марочко Live», в Луганской Народной Республике (ЛНР) командование приняло решение о том, что Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с 1 июня 2023 года прекращает их фиксацию от их последствий.
Также отмечается, что за прошедшие сутки на территории ЛНР не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций (ЧС) и других происшествий, кроме четырех пожаров. Они обошлись без жертв. и пострадавших.
«Обстрелов по территории Луганской народной республики не зафиксировано», - говорится в источнике.
Ранее двое военнослужащих российской армии заняли опорный пункт ВСУ и взяли в плен четырех украинских военных под Марьинкой (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил боец с позывным Лис.
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