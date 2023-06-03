Изменения в зоне СВО: РФ применяет беспилотники, в ЛНР решили не фиксировать последствия военных преступлений Киева

По данным Telegram-канала «Марочко Live», в Луганской Народной Республике (ЛНР) командование приняло решение о том, что Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с 1 июня 2023 года прекращает их фиксацию от их последствий.

Также отмечается, что за прошедшие сутки на территории ЛНР не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций (ЧС) и других происшествий, кроме четырех пожаров. Они обошлись без жертв. и пострадавших.

«Обстрелов по территории Луганской народной республики не зафиксировано», - говорится в источнике.

Ранее двое военнослужащих российской армии заняли опорный пункт ВСУ и взяли в плен четырех украинских военных под Марьинкой (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил боец с позывным Лис.





