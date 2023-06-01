Пушилин: о новых волнах мобилизации для освобождения ДНР речь не идет
В освобождении Донецкой народной республики сейчас в основном задействованы добровольцы и контрактники, о новых волнах мобилизации речь не идет, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в пресс-центре «Россия сегодня».
По его словам, на всех доступных для него площадках вопрос о второй мобилизации даже не затрагивается.
Пушилин подчеркнул, что именно контрактники и добровольцы составляют основу победы в специальной военной операции.
Ранее Денис Пушилин призвал освободить всю Украину от киевского режима, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru