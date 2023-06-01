Пушилин: о новых волнах мобилизации для освобождения ДНР речь не идет

По его словам, на всех доступных для него площадках вопрос о второй мобилизации даже не затрагивается.

Пушилин подчеркнул, что именно контрактники и добровольцы составляют основу победы в специальной военной операции.

Ранее Денис Пушилин призвал освободить всю Украину от киевского режима, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

