СМИ: российские бойцы взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой

Двое военнослужащих российской армии заняли опорный пункт ВСУ и взяли в плен четырех украинских военных под Марьинкой (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил боец с позывным Лис.

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Он рассказал, что российские военные взяли опорный пункт, из которого противник вел огонь. Лис уточнил, что бой шел около четырех часов.

Украинцы приняли предложение российских бойцов сдаться.

«В итоге мы заняли позицию и взяли четырех бойцов ВСУ в плен, после доложили командованию, что опорный пункт наш и украинские военные сдались», - сказал военнослужащий.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Звезда» заявил об освобождении 70% территории Марьинки. По его словам, совместно с чеченскими подразделениями в городе наступает 150-я дивизия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
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