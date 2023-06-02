СМИ: российские бойцы взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой
Двое военнослужащих российской армии заняли опорный пункт ВСУ и взяли в плен четырех украинских военных под Марьинкой (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил боец с позывным Лис.
Он рассказал, что российские военные взяли опорный пункт, из которого противник вел огонь. Лис уточнил, что бой шел около четырех часов.
Украинцы приняли предложение российских бойцов сдаться.
«В итоге мы заняли позицию и взяли четырех бойцов ВСУ в плен, после доложили командованию, что опорный пункт наш и украинские военные сдались», - сказал военнослужащий.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Звезда» заявил об освобождении 70% территории Марьинки. По его словам, совместно с чеченскими подразделениями в городе наступает 150-я дивизия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru