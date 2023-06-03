Командир танкового взвода рассказал об уничтожении украинских разведчиков в ДНР

Противник пытался произвести разведку передовых позиций ВС России.

«Характер цели был - скопление живой силы противника до десяти человек. Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание», — поделился танкист.

По словам военного, сейчас ситуация на этом участке фронта стабильная, однако ВСУ регулярно направляют бойцов на разведку местности и обстановки.

