Командир танкового взвода рассказал об уничтожении украинских разведчиков в ДНР
Экипаж танка Т-80БВМ российской 200-й мотострелковой бригады ликвидировал группу украинских военных на севере Донецкой народной республики. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Хан» в беседе с РИА Новости.
Противник пытался произвести разведку передовых позиций ВС России.
«Характер цели был - скопление живой силы противника до десяти человек. Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание», — поделился танкист.
По словам военного, сейчас ситуация на этом участке фронта стабильная, однако ВСУ регулярно направляют бойцов на разведку местности и обстановки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru