Минобороны РФ сообщило о наступлении «Ахмата» на марьинском направлении
Подразделения Специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении в ДНР. Информацию о этом обнародовал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.
Он уточнил, что в целом, на донецком направлении наиболее активные действия Южной группировки войск велись в окрестностях города Авдеевка. СОБР «Ахмат» — специальное подразделение в составе Росгвардии, оно дислоцируется в Чеченской Республике.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим вечером основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал критические высказывания со стороны представителей властей Чечни. Они предложили предпринимателю личную встречу, чтобы объяснить, чем заняты бойцы «Ахмата».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru