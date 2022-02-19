Зеленский предупредил об отказе Украины от статуса безъядерной державы
Украина может поставить под сомнение решения Будапештского меморандума и отказаться от статуса безъядерной державы, если не получит гарантии безопасности. По этому вопросу президент станы Владимир Зеленский инициировал переговоры участников Будапештского меморандума.
«Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», - подчеркнул президент Украины в ходе Мюнхенской конференции безопасности.
Пакетные решения 1994 года предусматривали, среди прочих, что Украина является безъядерной страной.
Ранее Украинский президент предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться.
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