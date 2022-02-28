Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о переводе сил сдерживания в особый режим

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. Об этом сообщило оборонное ведомство.

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Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства 27 февраля.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в ходе военной операции российский военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуРоссия
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