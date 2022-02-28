Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о переводе сил сдерживания в особый режим
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. Об этом сообщило оборонное ведомство.
Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства 27 февраля.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в ходе военной операции российский военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Посетителей ТЦ Columbus эвакуировали в Москве
- Мишустин анонсировал план спасения российской экономики
- Дерипаска потребовал у ЦБ объяснить резкое повышение ключевой ставки
- «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток»
- Хакеры атаковали сайты ведущих российских СМИ
- В Японии ввели персональные санкции против Лукашенко
- Лизингодатели из Ирландии и Сингапура разорвали контракты с авиакомпаниями РФ
- Япония ввела санкции против Центробанка РФ
- Чернышенко поручил Ростуризму вывести российских туристов из-за рубежа
- Официальный курс доллара пробил 90 рублей, евро взлетел выше 100
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru