Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие

Накануне Лавров в ходе конференции по разоружению заявил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. В связи с этим РФ предпринимает все меры, чтобы не допустить появления у Киева ядерной мощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина может отказаться от статуса безъядерной державы, если не получит гарантии безопасности. Однако позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не планирует восстанавливать свой ядерный арсенал.

