Комитет Госдумы по обороне в июне обсудит проект о повышении возраста призыва до 21 года
Комитет Госдумы по обороне в июне поставит на обсуждение законопроект о поэтапном увеличении возраста призыва н срочную службу до 21 года. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Картаполов.
По его словам, обсуждение возможно после 11 числа, когда завершится депутатская региональная неделя, передает ТАСС. Ранее глава комитета вместе со своим заместителем Андреем Красовым выступили с инициативой разрешить осуждённым гражданам, а также признанным ограниченно негодными к военной службе, заключать контракты с Вооруженными силами РФ.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», разрешение, согласно предложению, будет действовать во время объявленной мобилизации, в случае введения военного положения или военного времени.
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