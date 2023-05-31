Пригожин призвал мобилизовать два миллиона человек

Журналист задал вопрос главе «Вагнеров» о необходимом количестве военнослужащих, приводя данные, полученные от Генштаба в лице замначальника Главного оперативного управления Игоря Дылевского. По словам журналиста, военный сообщал о необходимости 1,5 миллионов бойцов для отражения агрессии в адрес России.

«Дылевский назвал численность 1,5 миллиона, и я всегда говорю о том, что нужно мобилизовать порядка 2 миллионов. 1,5-3 миллиона, которые в общей сложности получатся, разница очень небольшая, потому что давайте лучше разберемся, а какая будет агрессия, а как будет усиливаться конфликт на территории Украины и так далее. Поэтому любое количество, которое сумеет отразить агрессию противника. На сегодняшний день, я считаю, мобилизованных должно быть с учетом резервов около 2 миллионов человек, это мое мнение. У Дылевского оно может быть абсолютно другое», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее бизнесмен предложил объявить в России всеобщую мобилизацию и начать привлекать россиян «хотя бы для обучения», передает «Радиоточка НСН».

