Пригожин призвал мобилизовать два миллиона человек
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что необходимо мобилизовать два миллиона человек, чтобы отразить возможную агрессию, направленную против России.
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Журналист задал вопрос главе «Вагнеров» о необходимом количестве военнослужащих, приводя данные, полученные от Генштаба в лице замначальника Главного оперативного управления Игоря Дылевского. По словам журналиста, военный сообщал о необходимости 1,5 миллионов бойцов для отражения агрессии в адрес России.
«Дылевский назвал численность 1,5 миллиона, и я всегда говорю о том, что нужно мобилизовать порядка 2 миллионов. 1,5-3 миллиона, которые в общей сложности получатся, разница очень небольшая, потому что давайте лучше разберемся, а какая будет агрессия, а как будет усиливаться конфликт на территории Украины и так далее. Поэтому любое количество, которое сумеет отразить агрессию противника. На сегодняшний день, я считаю, мобилизованных должно быть с учетом резервов около 2 миллионов человек, это мое мнение. У Дылевского оно может быть абсолютно другое», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее бизнесмен предложил объявить в России всеобщую мобилизацию и начать привлекать россиян «хотя бы для обучения», передает «Радиоточка НСН».
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