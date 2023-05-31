Проект: ограниченно годным к военной службе могут разрешить заключать контракт с ВС РФ

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому ограниченно годным к военной службе людям могут разрешить служить по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время.

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Накануне депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий в период мобилизации и в военное время разрешить заключать контракт с ВС РФ гражданам с судимостью (за исключением осужденных по тяжким статьям).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ГосдумаПроектыРоссийская АрмияВоеннослужащие

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