Проект: ограниченно годным к военной службе могут разрешить заключать контракт с ВС РФ
31 мая 202313:06
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому ограниченно годным к военной службе людям могут разрешить служить по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время.
Накануне депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий в период мобилизации и в военное время разрешить заключать контракт с ВС РФ гражданам с судимостью (за исключением осужденных по тяжким статьям).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru