В Госдуме предложили мобилизовать кандидатов и докторов наук
Думский комитет по обороне предложил отклонить законопроект об освобождении от призыва по мобилизации всех россиян с ученой степенью доктора или кандидата наук.
В комитете отметили, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях, а нужные специалисты могут получить бронь на местах.
Накануне в Госдуму внесли законопроект, согласно которому ограниченно годным к военной службе людям могут разрешить служить по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов также сообщил, что комитет в июне поставит на обсуждение законопроект о поэтапном увеличении возраста призыва н срочную службу до 21 года.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», разрешение, согласно предложению, будет действовать во время объявленной мобилизации, в случае введения военного положения или военного времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru