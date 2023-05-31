В Госдуме предложили мобилизовать кандидатов и докторов наук

В комитете отметили, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях, а нужные специалисты могут получить бронь на местах.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, согласно которому ограниченно годным к военной службе людям могут разрешить служить по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов также сообщил, что комитет в июне поставит на обсуждение законопроект о поэтапном увеличении возраста призыва н срочную службу до 21 года.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», разрешение, согласно предложению, будет действовать во время объявленной мобилизации, в случае введения военного положения или военного времени.

