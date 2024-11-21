«Ядерный гиперзвук»: Путин объявил об ударе ракетой «Орешник» и напугал весь мир
У ракеты «Орешник» есть ядерный вариант, однако пока не идет речи о крупномасштабном развертывании этих ракет в зоне проведения спецоперации, сказал НСН Дмитрий Стефанович.
Ракету «Орешник», скорее всего, разрабатывали в России с 2019 года после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ нанесли удар по «Южмашу» баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер уточнил, что этот удар был совершен в ответ на применение дальнобойного оружия украинской стороной. По словам Путина, современные средства ПВО не перехватывают ракеты «Орешник», те атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Стефанович выразил мнение, что у «Орешника» есть и ядерный вариант.
«В 2019 году, когда США вышли из ДРСМД, российской стороной было анонсировано два проекта – «Калибр» в сухопутном исполнении и некая гиперзвуковая ракета средней дальности наземного базирования. Видимо, теперь этот проект дошел до реализации. Судя по всему, у нас появилась некая ракета с гиперзвуковым оснащением по типу «Авангарда», но меньшей дальности. Судя по тем акцентам, которые сделал президент, «Орешник» - ракета двойного оснащения, то есть наверняка у нее есть и ядерный вариант. Акцент на гиперзвуке, вероятно, был сделан для того, чтобы мы поняли, что боевые блоки у этой ракеты имеют некие планирующие свойства. Известно, что все боевые блоки баллистических ракет большой дальности прилетают на гиперзвуковой скорости. Гиперзвук обеспечивает сохранение высокой скорости при встрече с целью. Высокую скорость при встрече с целью мы, собственно, наблюдали на записях из Днепропетровска. Непонятно, сколько ракет было использовано, непонятно, сколько головных частей у нее», - сказал собеседник НСН.
Он выразил надежду, что «Орешник» в скором времени официально представят общественности.
«Понятно, что разработки таких ракет у нас велись давно, у нас была легкая межконтинентальная баллистическая ракета «Рубеж», которая тоже могла бить на небольшую дальность. По описанию «Орешник» несколько похож на то, что разрабатывают в США под названием Dark Eagle. Там тоже будет баллистическая ракета средней дальности с планирующим крылатым блоком, с гиперзвуковым боевым оснащением, не ядерным. Но, опять же, пока сложно однозначно утверждать, полный ли это аналог, потому что нашу ракету мы видели только во время прилетов и знаем о ней лишь по описанию президента. Думаю, нам в скором времени покажут, как выглядит эта ракета. Нет никаких сомнений, что «Орешник» - крайне сложная цель для любой существующей системы противовоздушной и противоракетной обороны. Однако можно предположить, что при определенном стечении обстоятельств перехватить можно все что угодно», - отметил эксперт.
По его словам, испытание «Орешника» схоже с испытанием в боевых условиях системы «Искандер» в августе 2008 года.
«Владимир Владимирович акцентировал, что это испытательное применение, то есть это боевое испытательное применение. Можно провести параллели с тем, как были своего рода тоже испытания в боевых условиях системы «Искандер» в ходе принуждения Грузии к миру в августе 2008 года. Президент отметил, что пока не идет речи о крупномасштабном развертывании «Орешника», потому что мы продолжаем придерживаться одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Но это, конечно, не запрещает нам вести разработку и испытания наших ракет», - заключил Стефанович.
Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в интервью НСН заявил, что если ВС РФ применили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), то это было бы в полной мере оправдано, поскольку Киев давно применяет против России все возможные средства поражения.
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