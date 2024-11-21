«Ядерный гиперзвук»: Путин объявил об ударе ракетой «Орешник» и напугал весь мир

Ракету «Орешник», скорее всего, разрабатывали в России с 2019 года после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.



Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ нанесли удар по «Южмашу» баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер уточнил, что этот удар был совершен в ответ на применение дальнобойного оружия украинской стороной. По словам Путина, современные средства ПВО не перехватывают ракеты «Орешник», те атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Стефанович выразил мнение, что у «Орешника» есть и ядерный вариант.