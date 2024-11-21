Депутат Бородай: Удар по «Южмашу» оправдан действиями Украины
Вопрос о том, какие средства применять в ходе спецоперации, является прерогативой российского военного командования, отметил в эфире НСН Александр Бородай.
Если Вооруженные силы РФ применили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), то это было бы в полной мере оправдано, поскольку Киев давно применяет против России все возможные средства поражения, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в интервью НСН.
Ранее украинские медиа заявили о первом в истории боевом применении межконтинентальной баллистической ракеты. По их версии, завод «Южмаш» в Днепре был поражен именно таким типом вооружений. Россия официально это не комментирует: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Минобороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также считает, что РФ сегодня ударила по Днепру МБР – на это указывают «все характеристики»: скорость и высота, говорил он. Бородай не подтвердил информацию об ударе, но отметил, что он был бы логичен.
«Я не знаю политических подоплек обмена ударами. Я знаю военную необходимость обмена ударами, необходимость уничтожения инфраструктуры противника есть. Она есть давно, с самого начала специальной военной операции. И то, что мы бьем по этой инфраструктуре, в частности по его экономической инфраструктуре и по военной составляющей экономической инфраструктуры, потому что всем известно, чем занимается завод «Южмаш»… Это хорошо, конечно», - сказал Бородай.
«Южмаш» — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники. Собеседник НСН отметил, что эскалация украинского конфликта достигла своего максимума. По словам экс-премьера ДНР, Киев уже давно применяет против России все возможные средства поражения.
«Эскалация произошла уже давно. Просто я никак не понимаю, почему мы не хотим это замечать. Эскалация в принципе достигла своего практического максимума уже давно, если говорить о боевых действиях на территории так называемой Украины. Противник применяет против нас все возможные средства. Что касается разрешения бить дальнобойным оружием вглубь территории РФ или его отсутствие – у них не было этого разрешения, но они все равно наносили удары. Что-то по-настоящему изменилось сильно? Нет», - указал собеседник НСН.
Бородай подчеркнул, что вопрос о том, какие средства применять в ходе спецоперации, является прерогативой российского военного командования.
«Ситуация такова, что ее так или иначе придется и необходимо решить. И победа, конечно, будет достигнута. Какие средства для этого применять? Это вопрос военного командования и руководства страны», - добавил Бородай.
Анонимный западный чиновник в комментарии американскому телеканалу NBC заявил, что по Днепру сегодня ночью ударила не межконтинентальная, а обычная баллистическая ракета. Чиновник отметил, что МБР обычно имеет дальность более пяти тысяч километров, поэтому «непонятно, почему Кремль якобы использовал бы ее против своего соседа», передает «Радиоточка НСН».
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