«Гиперзвук для бункеров»: Военный эксперт усомнился в применении баллистических ракет в Днепре
Россия, вероятнее всего, применила противокорабельные гиперзвуковые комплексы «Циркон» в Днепре, а все остальное - раскрученная украинская пропаганда, заявил НСН Алексей Леонков.
Россия совершенно точно не применяла баллистические ракеты по заводу «Южмаш» в Днепре, так как такой тип ракет не падает так кучно, к тому же на кадрах не видно надземных взрывов, что говорит об использовании гиперзвукового комплекса. Об этом в беседе с НСН заявил военный эксперт Алексей Леонков.
В Telegram-каналах сегодня публиковали видео удара по заводу «Южмаш» в Днепре. Украинские СМИ в свою очередь распространили сообщения о том, что Россия якобы впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном применении РФ межконтинентальных баллистических ракет министерству обороны РФ.
Леонков отметил, что исходя из видеокадров, Россия применила гиперзвуковой комплекс для уничтожения подземных бункеров Украины.
«По опубликованным кадрам видно, что используется гиперзвуковой комплекс, который очень глубоко проникает в грунт. Там не видно никаких надземных взрывов. Все знают, что на "Южмаше" есть бункеры, которые Украина использует в качестве сборочных линий своих средств вооружения. Поэтому этот гиперзвук глубоко проникает и уничтожает там бункеры. Я могу предположить, что так как ударов сразу много, то это противокорабельные гиперзвуковые комплексы «Циркон». (Межконтинентальные) ракеты запускают десятками. Чтобы, например, поразить один авианосец такими ракетами, необходимо где-то 4-5 ракет на один корабль. К тому же нужно понимать, что баллистические головки любой межконтинентальной баллистической ракеты так кучно не падают в силу многих обстоятельств. А здесь мы видим, как сразу по 3-4 ракеты падает в одну точку. Так что баллистические ракеты - это нонсенс», - пояснил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что МИД не комментирует тему, связанную с баллистическими ракетами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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