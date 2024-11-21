«Гиперзвук для бункеров»: Военный эксперт усомнился в применении баллистических ракет в Днепре

Россия, вероятнее всего, применила противокорабельные гиперзвуковые комплексы «Циркон» в Днепре, а все остальное - раскрученная украинская пропаганда, заявил НСН Алексей Леонков.

Россия совершенно точно не применяла баллистические ракеты по заводу «Южмаш» в Днепре, так как такой тип ракет не падает так кучно, к тому же на кадрах не видно надземных взрывов, что говорит об использовании гиперзвукового комплекса. Об этом в беседе с НСН заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В Telegram-каналах сегодня публиковали видео удара по заводу «Южмаш» в Днепре. Украинские СМИ в свою очередь распространили сообщения о том, что Россия якобы впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном применении РФ межконтинентальных баллистических ракет министерству обороны РФ.

Леонков отметил, что исходя из видеокадров, Россия применила гиперзвуковой комплекс для уничтожения подземных бункеров Украины.

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«По опубликованным кадрам видно, что используется гиперзвуковой комплекс, который очень глубоко проникает в грунт. Там не видно никаких надземных взрывов. Все знают, что на "Южмаше" есть бункеры, которые Украина использует в качестве сборочных линий своих средств вооружения. Поэтому этот гиперзвук глубоко проникает и уничтожает там бункеры. Я могу предположить, что так как ударов сразу много, то это противокорабельные гиперзвуковые комплексы «Циркон». (Межконтинентальные) ракеты запускают десятками. Чтобы, например, поразить один авианосец такими ракетами, необходимо где-то 4-5 ракет на один корабль. К тому же нужно понимать, что баллистические головки любой межконтинентальной баллистической ракеты так кучно не падают в силу многих обстоятельств. А здесь мы видим, как сразу по 3-4 ракеты падает в одну точку. Так что баллистические ракеты - это нонсенс», - пояснил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что МИД не комментирует тему, связанную с баллистическими ракетами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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