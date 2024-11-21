Депутат Чепа: Россия сменила тактику из-за ударов ракетами Storm Shadow и ATACMS

Как отметил парламентарий, российские силы сбивают ракеты большой дальности, такие снаряды известны военным, и у РФ есть средства борьбы с ними. По словам Чепы, в связи с атаками, «естественно», изменится тактика России.

«Мы уже ее поменяли. Мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит возможности и жизнь в официальном Киеве», — заявил депутат.

По словам Чепы, Москва предпримет «все политические усилия», чтобы остановить атаки вглубь территории РФ.

Ранее в МИД России предупредили, что использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории РФ будет расценено как прямое участие США и их союзников в конфликте.

