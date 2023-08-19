Группировка «Центр» сорвала шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные действовали в районе Торского выступа Серебрянского Лесничества при поддержке артиллерии и авиации.

«Сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Потери противника составили более 40 боевиков», — сообщил Савчук.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы вскрыли и подавили более 30 артиллерийских позиций ВСУ, нанесли удары по САУ «Гвоздика» и 120-миллиметровому миномету, атаковали командно-наблюдательный пункт противника и три пункта временной дислокации близ Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы.

