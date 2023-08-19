Группировка «Центр» сорвала шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть попыток атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.
Российские военные действовали в районе Торского выступа Серебрянского Лесничества при поддержке артиллерии и авиации.
«Сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Потери противника составили более 40 боевиков», — сообщил Савчук.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы вскрыли и подавили более 30 артиллерийских позиций ВСУ, нанесли удары по САУ «Гвоздика» и 120-миллиметровому миномету, атаковали командно-наблюдательный пункт противника и три пункта временной дислокации близ Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ на Никольское в ДНР
- Myśl Polska: Варшава будет готова отправить солдат на войну против России
- Группировка «Центр» сорвала шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
- Politico: В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией
- Путин провел совещание в штабе группировки СВО
- СМИ: В Виннице, Львове и Житомире прозвучали взрывы
- США, Япония и Южная Корея заявили о готовности вводить новые санкции против РФ
- Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты в Нигере
- Пентагон: Говорить о возможности Киева достичь целей невоенным путем рано
- Politico: Байден в сентябре посетит Вьетнам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru